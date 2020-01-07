Голодюк покинул венгерский Залаэгерсег

Экс-игрок Карпат Олег Голодюк остался без клуба.

Украинский полузащитник венгерского Залаэгерсега Олег Голодюк разорвал контракт со своей командой, сообщает официальный сайт клуба.

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Трудовое соглашение прекращено по обоюдному согласию сторон, а основная причина такого решения – постоянные травмы, которые помешали украинцу проявить себя в команде.

Напомним, 32-летний воспитанник ровенского футбола большую часть своей карьеры провел в Карпатах, где и заработал себе имя. Кроме львовского клуба Голодюк один сезон отыграл за Ворсклу и полгода провел в венгерском Халадаше.

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