Голливудский триллер в видеообзоре матча Торино – Вулверхэмптон – 2:3

Вулвериемптон в суперпоединка одолел на выезде Торино, забив 3 гола на выезде. Смотрите видео голов и обзор матча.

Лига Европы, плей-офф квалификации. Первый матч

Торино – Вулверхэмптон – 2:3

Голы: Де Сильвестри, 61, Белотти, 89 (пен.) – Бремер, 43 (аг), Жота, 59, Хименес, 72

Вулверхэмптон одолел Торино в феерическом центральном матче плей-офф квалификации Лиги Европы

Торино в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы дома принимал Вулверхэмптон. Команды не имели особых возможностей до конца первого тайма, пока игрок туринцев Бремер не открыл Ящик Пандоры, поразив собственные ворота после подачи в штрафную.

После перерыва англичане перехватили инициативу, и на 59-й минуте Траоре ворвался в штрафную "быков", качнул защитника и прострелил на Диогу Жоту, тому оставалось лишь не промахнуться. Только тогда хозяева проснулись и Де Сильвестри сократил отставание, которое через 11 минут увеличил Хименес, не встретив сопротивления от защиты. Торино в конце матча заработал пенальти, и Андреа Белотти подарил призрачные надежды итальянцам на выход в групповой этап Лиги Европы.