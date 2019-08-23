Голлівудський трилер у відеоогляді матчу Торіно – Вулверхемптон – 2:3

Вулверхемптон у суперпоєдинку здолав на виїзді Торіно, забивши 3 голи на виїзді. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Ліга Європи, плей-офф кваліфікації. Перший матч

Торіно – Вулверхемптон – 2:3

Голи: Де Сільвестрі, 61, Белотті, 89 (пен.) – Бремер, 43 (аг), Жота, 59, Хіменес, 72

Вулверхемптон здолав Торіно у феєричному центральному матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи

Торіно у першому матчі раунду плей-офф Ліги Європи вдома приймав Вулверхемптон. Команди не мали особливих нагод до кінця першого тайму, поки гравець туринців Бремер не відкрив Скриньку Пандори, вразивши власні ворота після подачі до штрафного.

По перерві англійці перехопили ініціативу, і на 59-й хвилині Траоре увірвався до штрафного "биків", хитнув захисника і прострілив на Діогу Жоту, тому залишалось лише не промахнутись. Лише тоді господарі прокинулись і Де Сільвестрі скоротив відставання, яке за 11 хвилин збільшив Хіменес, не зустрівши супротиву від захисту. Торіно наприкінці матчу заробив пенальті, і Андреа Белотті подарував примарні надії італійцям на вихід до групового етапу Ліги Європи.