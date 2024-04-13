Рексем обеспечил себе место в английской Лиге 1 за два тура до завершения сезона, разгромив Форест Грин.

Англия, Лига 2

Рексем – Форест Грин – 6:0

Голы: Ли, 17, Маллин, 23, 44, Иннисс, 33 (аг), Барнетт, 63, Марриотт, 84

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Рексем в 44 туре английской Лиги 2 разгромил Форест Грин и обеспечил себе выход в Лигу 1. Второй раз подряд поднимается в классе за два последних сезона. "Красные драконы" оформили путевку за два тура до завершения чемпионата. Сейчас клуб находится на второй строчке с 82 баллами. Мансфилд Таун – третий с 79 баллами. На четвертом месте расположился Милтон Кейнс Донс с 74 очками, но он уже никак не догонит Рексем.

Клуб, которым владеют Райан Рейнольдс и Роб Макелхенни, впервые в своей 159-летней истории смог достичь двух подъемов подряд. Рексем не выступал в английской Лиге 1 с сезона 2004/05, то есть 19 лет.

Стоит заметить, что Рейнольдс и Макелхенни не присутствовали на домашней игре своей команды. Последний отреагировал на выход в Лигу 1 в твиттере.