Рексем забезпечив собі місце в англійській Лізі 1 за два тури до завершення сезону, розгромивши Форест Грін.

Англія, Ліга 2

Рексем – Форест Грін – 6:0

Голи: Лі, 17, Маллін, 23, 44, Іннісс, 33 (аг), Барнетт, 63, Марріотт, 84

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Рексем у 44 турі англійської Ліги 2 розгромив Форест Грін і забезпечив собі вихід у Лігу 1. Вдруге поспіль підіймається у класі за два останні сезони. "Червоні дракони" оформили путівку за два тури до завершення чемпіонату. Наразі клуб перебуває на другій сходинці з 82 балами. Мансфілд Таун – третій з 79 балами. На четвертому місці розташувався Мілтон Кейнс Донс з 74 очками, але він вже ніяк не наздожене Рексем.

Клуб, яким володіють Раян Рейнольдс та Роб Макелхенні, вперше у своїй 159-річній історії спромігся досягнути двох підйомів поспіль. Рексем не виступав в англійській Лізі 1 з сезону 2004/05, тобто 19 років.

Варто зауважити, що Рейнольдс та Макелхенні не були присутні на домашній грі своєї команди. Останній відреагував на вихід в Лігу 1 у твіттері.