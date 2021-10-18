Голкиперу Норвича, которому всего 20 лет, диагностировали рак
15:24 - Читати українською
Шотландец Дэн Барден уже в юном возрасте вынужден бороться со сложной болезнью.
Врачи обнаружили у Дэна Бардена рак яичек, подтвердил Норвич на своем официальном сайте.
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Отмечается, что 20-летний голкипер, который на правах аренды выступает за Ливингстон, уже прошел контрольные обследования. В течение следующих нескольких недель футболист пройдет курс лечения.
К слову, этот диагноз не является смертельным. Несколько лет назад эту болезнь поборол защитник Лацио и сборной Италии Франческо Ачерби.
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