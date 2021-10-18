Голкіперу Норвіча, якому лише 20 років, діагностували рак
15:24 - Читать на русском
Шотландець Ден Барден вже у юному віці змушений боротися зі складною хворобою.
Лікарі виявили у Дена Бардена рак яєчок, підтвердив Норвіч на своєму офіційному сайті.
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Зазначається, що 20-річний голкіпер, який на правах оренди виступає за Лівінгстон, вже пройшов контрольні обстеження. Протягом наступних кількох тижнів футболіст пройде курс лікування.
До слова, цей діагноз не є смертельним. Кілька років тому цю хворобу поборов захисник Лаціо та збірної Італії Франческо Ачербі.
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