Шотландець Ден Барден вже у юному віці змушений боротися зі складною хворобою.

Лікарі виявили у Дена Бардена рак яєчок, підтвердив Норвіч на своєму офіційному сайті.

Зірці Борнмута і збірної Уельсу діагностували смертельну хворобу – розпочинається лікування

Зазначається, що 20-річний голкіпер, який на правах оренди виступає за Лівінгстон, вже пройшов контрольні обстеження. Протягом наступних кількох тижнів футболіст пройде курс лікування.

До слова, цей діагноз не є смертельним. Кілька років тому цю хворобу поборов захисник Лаціо та збірної Італії Франческо Ачербі.

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