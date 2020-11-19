Страж ворот столичного клуба Рейчел Бальди получила абсурдное удаление на 55 минуте встречи.

Игрок женской команды Атлетика "отключила" арбитра ударом в голову – рефери не смогла завершить матч

Команды никак не могли открыть счет, пока не произошел курьезный случай. Бальди разыграла удар от ворот легким пасом партнерше, однако та явно не поняла намерений голкипера. Капитан Милана Валентина Джачинто летела на мяч, и Рейчел пришлось исправлять ошибку вторым касанием. Арбитр показал вратарю Ромы прямую красную карточку и назначил пенальти.

Именно фейл Бальди привел к поражению Ромы. Джачинто удачно выполнила удар с "точки", которого хватило для минимальной победы Милана.

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