Страж воріт столичного клубу Рейчел Бальді отримала абсурдне вилучення на 55 хвилині зустрічі.

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Команди ніяк не могли відкрити рахунок, допоки не трапився курйозний випадок. Бальді розіграла удар від воріт легким пасом партнерці, однак та явно не зрозуміла намірів голкіпера. Капітан Мілана Валентіна Джачінті летіла на м'яч, і Рейчел довелося виправляти помилку другим дотиком. Арбітр показав воротарю Роми пряму червону картку та призначив пенальті.

Саме фейл Бальді призвів до поразки Роми. Джачінті вдало виконала удар з "позначки", якого вистачило для мінімальної перемоги Мілана.

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