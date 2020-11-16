Игрок женской команды Атлетика "отключила" арбитра ударом в голову – рефери не смогла завершить матч
Поединок между женскими командами Реала и Атлетика отличился неприятным инцидентом с участием рефери.
Рефери матча Сара Фернандес неудачно подставила голову под мощный удар игрока баскского клуба Нарои Уриарте.
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Арбитр сразу упала, а на поле выбежали врачи обоих клубов. Из-за травмы глаза Фернандес не смогла продолжить поединок, поэтому пришлось воспользоваться услугами резервного судьи – Сандры Гонсалес.
Инцидент произошел под занавес встречи, Атлетик так и не успел отыграться за 10 компенсированных минут – Реал победил 1:0.
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