В первом тайме Парагвай, хоть и пропустил первым, превосходил соперника и закономерно ушел на перерыв, имея преимущество в счете. Однако на второй тайм чилийцы выпустили Алексиса Санчеса.

Звезда сборной Аргентины упустил передачу Месси на пустые ворота - видео курьезного фейла

Именно одноклубнику Руслану Малиновскому суждено было изменить судьбу матча. Алексис попадал в штангу, выводил партнера на удар перед воротами (тот промазал) и, наконец, сам забил, выровняв положение. Однако стать безоговорочным героем Санчесу помог голкипер парагвайцев. В компенсированное время форвард выполнил подачу с углового, с которой не справился Антони Силва. Вратарь просто забросил мяч в сетку. Этот гол принес победу сборной Чили.