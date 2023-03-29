Товариський матч між Чилі та Парагваєм (3:2) виявився дуже багатим на події.

У першому таймі Парагвай, хоч і пропустив першим, переважав суперника й закономірно пішов на перерву, маючи перевагу в рахунку. Проте на другий тайм чилійці випустили Алексіса Санчеса.

Зірка збірної Аргентини змарнував передачу Мессі на порожні ворота – відео курйозного фейлу

Саме одноклубнику Руслана Маліновського судилося змінити долю матчу. Алексіс влучав у стійку, виводив партнера на удар перед воротами (той схибив) і, зрештою, сам забив, вирівнявши становище. Проте стати беззаперечним героєм Санчесу допоміг голкіпер парагвайців. У компенсований час форвард виконав подачу з кутового, з якою не впорався Антоні Сілва. Воротар просто закинув м'яч у сітку. Цей гол приніс перемогу збірній Чилі.