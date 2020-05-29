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Голкипер, забивавший Арсеналу, стал тренером вратарей Черноморца

22:36 30 Читати українською
Голкипер, забивавший Арсеналу, стал тренером вратарей Черноморца
Евгений Боровик / Фото из открытых источников

Вратарь Евгений Боровик, который успел примерить футболку более десятка клубов, решил попробовать себя в роли тренера.

Украинский голкипер Евгений Боровик вошел в тренерский штаб Черноморца, сообщает официальный сайт одесской команды.

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35-летний кипер стал тренером вратарей "моряков". Для Евгения Черноморец не чужая команда – с 2015 по 2016 гг. он защищал цвета представителя Южной Пальмиры. Последним клубом Боровика стал киевский Оболонь-Бровар, за который он провел всего два матча.

К слову, Евгений вошел в историю украинского футбола, как первый вратарь, забивший гол не с пенальти – 31 октября 2010 года в составе криворожского Кривбасса он на 90-й минуте головой поразил ворота киевского Арсенала и спас свою команду от поражения.

Напомним, Черноморец переживает не лучшие времена: в команде огромные финансовые проблемы, "с молотка" ушел клубный стадион. Кроме того, сменился тренер: Остапа Маркевича сменил Сергей Ковалец, который продолжает формировать свой штаб – недавно в него вошел еще один экс-игрок Черноморца Алексей Антонов.

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Евгений Боровик Евгений Боровик Черноморец Черноморец Первая лига
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