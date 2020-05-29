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Голкіпер, який забивав Арсеналу, став тренером воротарів Чорноморця

22:36 271 Читать на русском
Голкіпер, який забивав Арсеналу, став тренером воротарів Чорноморця
Євген Боровик / Фото з відкритих джерел

Воротар Євген Боровик, який встиг приміряти футболку більше десятка клубів, вирішив спробувати себе у ролі тренера.

Український голкіпер Євген Боровик увійшов до тренерського штабу Чорноморця, повідомляє офіційний сайт одеської команди.

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35-річний кіпер став тренером воротарів "моряків". Для Євгена Чорноморець не чужа команда – з 2015 по 2016 рр. він захищав кольори представника Південної Пальміри. Останнім клубом Боровика став київський Оболонь-Бровар, за який він провів всього два матчі.

До слова, Євген увійшов в історію українського футболу, як перший воротар, який забив гол не з пенальті – 31 жовтня 2010 року у складі криворізького Кривбаса він на 90-й хвилині головою поцілив у ворота київського Арсенала і врятував свою команду від поразки.

Нагадаємо, Чорноморець переживає не найкращі часи: у команді величезні фінансові проблеми, "з молотка" пішов клубний стадіон. Окрім того, змінився тренер: Остапа Маркевича змінив Сергій Ковалець, який продовжує формувати свій штаб – нещодавно у нього увійшов ще один екс-гравець Чорноморця Олексій Антонов.

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Євген Боровик Євген Боровик Чорноморець Чорноморець Перша ліга
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