Ковалец озвучил главные задачи в Черноморце

Главный тренер "моряков" Сергей Ковалец поделился ближайшими планами одесской команды.

"Мы видим, что коронавирус принес много бед во всем мире. Европейские клубы вынуждены были идти на снижение зарплаты. Поэтому мы должны искать дополнительную мотивацию для игроков – как в тренировочном процессе, так и в жизни.

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Мы пока точно не знаем, продолжится ли чемпионат во Второй лиге. Большинство игроков Черноморца-2 сейчас тренируются с главной командой. Надеемся, что в будущем они усилят основной состав Черноморца. Процесс ознакомления с кадровым потенциалом уже начался, а селекция, как известно, длится круглосуточно.

А относительно поставленных задач... Мы продуктивно пообщались с президентом клуба Леонидом Климовым и генеральным директором Анатолием Мисюрой. Главное сейчас – построить команду, которая бы демонстрировала хороший футбол", – сказал Ковалец в комментарии изданию Ua-football.

Напомним, 51-летний специалист возглавил одесский клуб 14 мая, сменив на посту Остапа Маркевича. Последним клубом Ковальца был Оболонь-Бровар, с которым он попрощался зимой. После 19-ти туров Первой лиги Черноморец расположился на 10-й строчке.

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