Севилья уступила Осасуне в 23 туре испанской Примеры. Команды на двоих настреляли 5 голов, хотя могло быть и больше.

Осасуна забила первой и удержала победный счет до перерыва. Сразу после выхода из раздевалки Севилья должна была сравнивать счет, но это не позволил сделать Айтор Фернандес.

Осасуна победила Севилью в битве с пятью голами, обновив 42-летний рекорд и оставив нервинцев у зоны вылета

31-летний голкипер в течение секунды парировал два удара в упор от Юссефа Эн-Несири. Мяч так и не залетел в ворота. Возможно, это вдохновило гостей, победивших в итоге 3:2.