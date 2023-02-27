Голкипер выдал 2 сногсшибательных сейва в течение секунды и огорчил Севилью
27 февраля 11:51 - Читати українською
Севилья уступила Осасуне в 23 туре испанской Примеры. Команды на двоих настреляли 5 голов, хотя могло быть и больше.
63’ Неманья Гудель
78’ Юссеф Эн-Несири
90+4’ Фернандо Режес
Давид Гарсия 18’
Фернандо Режес 68’
Абде Эззалзули 85’
18’ Давид Гарсия
63’ Неманья Гудель
68’ Фернандо Режес
78’ Юссеф Эн-Несири
85’ Абде Эззалзули
90+4’ Фернандо Режес
Осасуна забила первой и удержала победный счет до перерыва. Сразу после выхода из раздевалки Севилья должна была сравнивать счет, но это не позволил сделать Айтор Фернандес.
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31-летний голкипер в течение секунды парировал два удара в упор от Юссефа Эн-Несири. Мяч так и не залетел в ворота. Возможно, это вдохновило гостей, победивших в итоге 3:2.
К слову, Айтор провел в этом сезоне за Осасуну 12 поединков в чемпионате Испании, 5 из них смог отстоять на ноль.
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