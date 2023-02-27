Севілья поступилась Осасуні у 23 турі іспанської Прімери. Команди на двох настріляли 5 голів, хоч могло бути й більше.

Осасуна забила першою і втримала переможний рахунок до перерви. Одразу після виходу з роздягальні Севілья повинна була зрівнювати рахунок, але це не дозволив зробити Айтор Фернандес.

Осасуна перемогла Севілью у битві з п'ятьма голами, оновивши 42-річний рекорд і залишивши нервіонців біля зони вильоту

31-річний голкіпер протягом секунди парирував два удари впритул від Юссефа Ен-Несірі. М'яч так і не залетів у ворота. Можливо, це надихнуло гостей, які у підсумку перемогли 3:2.

До слова, Айтор провів цього сезону за Осасуну 12 поєдинків у чемпіонаті Іспанії, 5 з них зумів відстояти на нуль.