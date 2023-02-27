Голкіпер видав 2 карколомні сейви протягом секунди та засмутив Севілью
11:51 - Читать на русском
Севілья поступилась Осасуні у 23 турі іспанської Прімери. Команди на двох настріляли 5 голів, хоч могло бути й більше.
63’ Неманья Гудель
78’ Юссеф Ен-Несірі
90+4’ Фернандо Режес
Давід Гарсія 18’
Фернандо Режес 68’
Абде Еззалзулі 85’
18’ Давід Гарсія
63’ Неманья Гудель
68’ Фернандо Режес
78’ Юссеф Ен-Несірі
85’ Абде Еззалзулі
90+4’ Фернандо Режес
Осасуна забила першою і втримала переможний рахунок до перерви. Одразу після виходу з роздягальні Севілья повинна була зрівнювати рахунок, але це не дозволив зробити Айтор Фернандес.
Осасуна перемогла Севілью у битві з п'ятьма голами, оновивши 42-річний рекорд і залишивши нервіонців біля зони вильоту
31-річний голкіпер протягом секунди парирував два удари впритул від Юссефа Ен-Несірі. М'яч так і не залетів у ворота. Можливо, це надихнуло гостей, які у підсумку перемогли 3:2.
До слова, Айтор провів цього сезону за Осасуну 12 поєдинків у чемпіонаті Іспанії, 5 з них зумів відстояти на нуль.
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