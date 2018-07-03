Голкипер Ворсклы Вечный покинул клуб

Голкипер Ворсклы Ян Вечный решил оставить полтавскую команду.

О реишення покинуть Ворсклу голкипер сообщил у себя в Фейсбуке.

Ворскла уверена, что будет играть матчи Лиги Европы в Полтаве, – заявление клуба

"Спасибо! Спасибо за урок в жизни, за новых друзей, за бесценный опыт. Удачи Вам, ворскляне. Обнимаю", – написал голкипер.

Ян Вечный дебютировал за Ворсклу 4 октября 2015, выйдя на замену на 73 минуте матча против Динамо.