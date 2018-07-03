Голкіпер Ворскли Вічний покинув клуб

Голкіпер Ворскли Ян Вічний вирішив залишити полтавську команду.

Про рішення залишити Ворсклу голкіпер повідомив у себе в Фейсбуці.

Ворскла впевнена, що гратиме матчі Ліги Європи в Полтаві, – заява клубу

"Дякую! Дякую за урок в житті, за нових друзів, за безцінний досвід. Удачі, Вам, ворскляни. Обіймаю", – написав голкіпер.

Ян Вічний дебютував за Ворсклу 4 жовтня 2015 року, вийшовши на заміну на 73-й хвилині матчу проти Динамо.