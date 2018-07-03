Голкіпер Ворскли Вічний покинув клуб

ЧС 2018 — 00:50 2884
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ЧС-2018 Бельгія – Японія: найкраща атака творить диво-камбек, унікальні й історичні рекорди та 35 ударів
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ЧС-2018 прогноз букмекерів – нові фаворити на перемогу, Росія в головних аутсайдерахЧС 2018 — 2 лип 2153
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ЧС-2018 Бразилія – Мексика: перемога на класі пентакампеонів, зірка Вілліана та ефективність НеймараЧС 2018 — 2 лип 3198
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Провальний Де Хеа, скандал Лопетегі, страх Єрро: головні причини провалу Іспанії на ЧС-2018ЧС 2018 — 2 лип 3264
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ЧС-2018: як мінімум в 1/2 фіналу буде команда-сенсація – "примхи" турнірної сіткиЧС 2018 — 2 лип 5257
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