toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
БЕЛЬГІЯ - ЯПОНІЯ БРАЗИЛІЯ - МЕКСИКА Новини ЧС 2018

Голкіпер Ворскли Вічний покинув клуб

06:00 5 Читать на русском
Голкіпер Ворскли Вічний покинув клуб
Ян Вічний / соцмережі

Голкіпер Ворскли Ян Вічний вирішив залишити полтавську команду.

Про рішення залишити Ворсклу голкіпер повідомив у себе в Фейсбуці.

Ворскла впевнена, що гратиме матчі Ліги Європи в Полтаві, – заява клубу

"Дякую! Дякую за урок в житті, за нових друзів, за безцінний досвід. Удачі, Вам, ворскляни. Обіймаю", – написав голкіпер.

Ян Вічний дебютував за Ворсклу 4 жовтня 2015 року, вийшовши на заміну на 73-й хвилині матчу проти Динамо.

Теги
Ворскла Ворскла Ян Вічний Ян Вічний
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
42
хв
Швеція
17:00
Швейцарія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук