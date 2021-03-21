Дамбартон принимал Форфар Атлетик в поединке 12-го тура. Единственный мяч во встрече был забит на 57 минуте и точно стал катализатором мемов.

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После атаки на ворота голкипер Дамбартона взял сферу в руки и пытался выбить подальше от своих владений. Правда, помешал одноклубник, в спину которому попал мяч и предательски полетел в собственные ворота. Кипер пытался догнать круглого, но попытки были тщетными. Черный день для обоих игроков!

В итоге 1:0 в пользу Форфара, который обошел Дамбартон и теперь опережает его на 2 пункта на дне турнирной таблицы.

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