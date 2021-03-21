Встреча между Варзимом и Мафрой в 25-м туре португальской Сегунды запомнилась сенсационной победой "морских волков", а звездой матча с забитым мячом стал вратарь.

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В дебюте второго тайма кипер Рикардо Нунеш мощным ударом выбил мяч из своих владений, тот пролетел через все поле, предательски ударился в газон перед штрафной и залетел за шиворот вратарю Мафры. После сумасшедшего удара Рикардо не сдерживал эмоций и побежал праздновать гол с одноклубниками.

К слову, этот мяч стал вторым и последним во встрече. Аутсайдер Варзим (17 место из 18-ти) праздновал триумф над середняком.

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