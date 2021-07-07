Аякс провел контрольный поединок против любительской команды Квик 20, один из игроков которой привлек внимание своим телосложением.

Товарищеский матч

Аякс – Квик 20 – 1:1

Голы: Кудус, 45+4 – Вивес, 80

Чемпион Нидерландов встретился со скромной командой Квик 20. Аякс открыл счет только в компенсированное к первому тайму время – Кудус поразил ворота после розыгрыша углового. Первый тайм завершился с минимальным преимуществом подопечных Эрика тен Хага.

Бонуччи перепутали с фанатом и не пускали на поле после выхода Италии в финал Евро-2020 – курьез дня

На 73-й минуте в игру вступил колоритиний голкипер Сандер Вис, комплекция которого выглядит не совсем подходящей для игры в футбол. Несмотря на это, вратарь Квик 20 совершил по меньшей мере один сейв, уверенно забрав мяч после удара со штрафного. К концу матча он так и не пропустил в свои ворота.

Уверенная игра голкипера-крепыша вдохновила его партнеров по команде, которые в одной из контратак сравняли счет и разошлись почетной для себя ничьей с чемпионом Нидерландов.

Герой Євро-1992 бився за доньку, яка помирала: унікальний подвиг збірної Данії – ця драма змусить вас заплакати