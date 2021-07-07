Бонуччи перепутали с фанатом и не пускали на поле после выхода Италии в финал Евро-2020 – курьез дня
Защитник Ювентуса и "Скуадры Адзурры" стал фигурантом смешного эпизода во время празднования победы над Испанией в полуфинале чемпионата Европы.
Италия победила Испанию в серии послематчевых пенальти и стала первым финалистом Евро-2020. Бонуччи реализовал один из 11-метровых, уверенно переиграв Унаи Симона.
Италия – Испания – 1:1 (пенальти – 4:2) – видео голов и обзор матча
После завершения поединка 34-летний защитник подошел к сектору с итальянскими болельщиками. Отпраздновав вместе с ними триумф, Леонардо хотел вернуться на поле, но девушка-стюард преградила ему путь, приняв футболиста за фаната, который, по ее мнению, собирался выбежать на газон.
Недоразумение продолжалось несколько мгновений – Бонуччи все же узнали. Защитник сначала явно удивился такому поступку сотрудницы службы безопасности Уэмбли, но тут же рассмеялся и обнял девушку.
В финале, который состоится 11 июля в Лондоне, Италия сыграет с победителем пары Англия – Дания.
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