Защитник Ювентуса и "Скуадры Адзурры" стал фигурантом смешного эпизода во время празднования победы над Испанией в полуфинале чемпионата Европы.

Италия победила Испанию в серии послематчевых пенальти и стала первым финалистом Евро-2020. Бонуччи реализовал один из 11-метровых, уверенно переиграв Унаи Симона.

Италия – Испания – 1:1 (пенальти – 4:2) – видео голов и обзор матча

После завершения поединка 34-летний защитник подошел к сектору с итальянскими болельщиками. Отпраздновав вместе с ними триумф, Леонардо хотел вернуться на поле, но девушка-стюард преградила ему путь, приняв футболиста за фаната, который, по ее мнению, собирался выбежать на газон.

Недоразумение продолжалось несколько мгновений – Бонуччи все же узнали. Защитник сначала явно удивился такому поступку сотрудницы службы безопасности Уэмбли, но тут же рассмеялся и обнял девушку.

В финале, который состоится 11 июля в Лондоне, Италия сыграет с победителем пары Англия – Дания.

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