Голкипер тернопольской Нивы записал рэп-песню о зверстве россиян
Война российских извергов против независимых украинцев уже воспета во многих композициях. Писать пробуют и футболисты.
Голкипер Нивы Тернополь Максим Механив решил поделиться своими музыкальными способностями во время войны.
"Мы не верили, что Россия будет идти войной против Украины": экс-кипер Карпат напуган новостями от друзей
Вратарь записал патриотическую песню в стиле рэп. Композиция основана на преступлениях, которые россияне совершают против украинцев. Публикация появилась на личной странице Максима в Instagram.
К слову, вратарь выступает за тернополян с 2017 года. В этом сезоне он провел 20 поединков в Первой лиге, 7 из которых отстоял на ноль.
Россия напала на Украину: убийство юного футболиста, новый клуб для форварда Динамо и очередной удар по Абрамовичу (LIVE)