Война российских извергов против независимых украинцев уже воспета во многих композициях. Писать пробуют и футболисты.

Голкипер Нивы Тернополь Максим Механив решил поделиться своими музыкальными способностями во время войны.

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Вратарь записал патриотическую песню в стиле рэп. Композиция основана на преступлениях, которые россияне совершают против украинцев. Публикация появилась на личной странице Максима в Instagram.

К слову, вратарь выступает за тернополян с 2017 года. В этом сезоне он провел 20 поединков в Первой лиге, 7 из которых отстоял на ноль.