"Никто не ожидал, что это произойдет. Мы не верили, что Россия будет идти войной против Украины. Это был шок.

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В первый день я сам не поверил в то, что услышал в новостях. Сразу же написал одному своему другу, который находился на работе в Киеве: действительно ли это так? Он в этот момент уже ехал на автомобиле во Львов, рассказав, что на автодороге наблюдается настоящий хаос. Позвонил по телефону еще нескольким друзьям и знакомым, которые находятся в Украине, и сказал: если им нужна моя помощь, то в целях безопасности предложил сразу же поехать в Македонию.

Хочу пожелать, чтобы весь украинский народ достойно держался в это тяжелое время. Я буду молиться, чтобы весь этот ужас скорей закончился и страна вернулась к нормальной жизни. Слава Украине!" – заявил Богатинов в комментарии UA-football.

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