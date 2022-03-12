"Мы не верили, что Россия будет идти войной против Украины": экс-кипер Карпат напуган новостями от друзей
Бывший голкипер Карпат Мартин Богатинов ошеломлен новостями, поступающими из Украины.
"Никто не ожидал, что это произойдет. Мы не верили, что Россия будет идти войной против Украины. Это был шок.
"Поддержите нас молитвой": экс-защитник Карпат рассказал итальянской прессе о войне в Украине
В первый день я сам не поверил в то, что услышал в новостях. Сразу же написал одному своему другу, который находился на работе в Киеве: действительно ли это так? Он в этот момент уже ехал на автомобиле во Львов, рассказав, что на автодороге наблюдается настоящий хаос. Позвонил по телефону еще нескольким друзьям и знакомым, которые находятся в Украине, и сказал: если им нужна моя помощь, то в целях безопасности предложил сразу же поехать в Македонию.
Хочу пожелать, чтобы весь украинский народ достойно держался в это тяжелое время. Я буду молиться, чтобы весь этот ужас скорей закончился и страна вернулась к нормальной жизни. Слава Украине!" – заявил Богатинов в комментарии UA-football.
Россия напала на Украину: позорная позиция Конте, новый клуб для форварда Динамо, паника в Челси (LIVE)