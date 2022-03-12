Голкіпер тернопільської Ниви записав реп-пісню про звірство росіян
Війна російських нелюдів проти незалежних українців вже оспівана в багатьох композиціях. Творити пробують і футболісти.
Голкіпер Ниви Тернопіль Максим Механів вирішив поділитися своїми музикальними здібностями у час війни.
"Ми не вірили, що Росія буде йти війною проти України": екс-кіпер Карпат нажаханий новинами від друзів
Воротар записав патріотичну пісню у стилі реп. Композиція базована на злочинах, які рашисти здійснюють проти українців. Публікація з'явилась на особистій сторінці Максима в Instagram.
До слова, воротар виступає за тернополян з 2017 року. Цього сезону він провів 20 поєдинків у Першій лізі, 7 з яких відстояв на нуль.
Росія напала на Україну: вбивство юного футболіста, новий клуб для форварда Динамо і черговий удар по Абрамовичу (LIVE)