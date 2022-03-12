Війна російських нелюдів проти незалежних українців вже оспівана в багатьох композиціях. Творити пробують і футболісти.

Голкіпер Ниви Тернопіль Максим Механів вирішив поділитися своїми музикальними здібностями у час війни.

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Воротар записав патріотичну пісню у стилі реп. Композиція базована на злочинах, які рашисти здійснюють проти українців. Публікація з'явилась на особистій сторінці Максима в Instagram.

До слова, воротар виступає за тернополян з 2017 року. Цього сезону він провів 20 поєдинків у Першій лізі, 7 з яких відстояв на нуль.

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