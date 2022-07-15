Голкипер Шахтера официально перешел в Александрию
16:35 - Читати українською
"Городяне" продолжают усиливать команду перед стартом нового сезона.
Александрия подписала полноценное соглашение с голкипером Шахтера Георгием Ермаковым, сообщает официальный сайт "горожан".
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20-летний вратарь присоединился к команде Юрия Гуры в статусе свободного агента и подписал соглашение сроком на 3 года – до 31 мая 2025 года.
Напомним, Ермаков – воспитанник академии Шахтера. Прошлый сезон на правах аренды провел именно в Александрии. Transfermarkt оценивает игрока в 50 тысяч евро.
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