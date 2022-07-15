Голкіпер Шахтаря офіційно перейшов у Олександрію
15 липня 16:35 - Читать на русском
"Містяни" продовжують підсилювати команду перед стартом нового сезону.
Олександрія підписала повноцінну угоду з голкіпером Шахтаря Георгієм Єрмаковим, повідомляє офіційний сайт "містян".
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20-річний воротар приєднався до команди Юрія Гури у статусі вільного агента і підписав угоду терміном на 3 роки – до 31 травня 2025 року.
Нагадаємо, Єрмаков – вихованець академії Шахтаря. Минулий сезон на правах оренди провів саме у Олександрії. Transfermarkt оцінює гравця у 50 тисяч євро.
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