Олександрія підписала повноцінну угоду з голкіпером Шахтаря Георгієм Єрмаковим, повідомляє офіційний сайт "містян".

Олександрія оголосила про підписання гравця Динамо, який забивав Барселоні

20-річний воротар приєднався до команди Юрія Гури у статусі вільного агента і підписав угоду терміном на 3 роки – до 31 травня 2025 року.

Нагадаємо, Єрмаков – вихованець академії Шахтаря. Минулий сезон на правах оренди провів саме у Олександрії. Transfermarkt оцінює гравця у 50 тисяч євро.

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