Гульельмо Викарио отблагодарили за добрый поступок. Вратарь Эмполи еще в марте приютил украинских маму и 8-летнего сына, которые бежали от полномасштабной войны, развязанной Россией.

25-летний итальянец получил звание "Посла доброты в спорте и жизни" за поступок в отношении украинских беженцев, сообщает Football Italia .

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"Я рад, что украинская семья обустраивается, а больше всего – маленький мальчик, который выглядит довольным и ходит в школу. Возможность общаться с детьми его возраста очень важна для него и помогает немного отвлечься от проблем, которые есть в его родной стране. То, как он процветает, доставляет мне радость", – заявил Викарио.

Также Гульельмо на тренировочной базе Коверчано вручили специальную футболку по случаю первого вызова в сборную Италии. "Скуадра Адзурри" проведет два поединка Лиги наций 2022/23 – против Англии и Венгрии 23 и 26 сентября соответственно.

Вручение приза «Построим доброту в спорте» Гульельмо Викарио за прием семьи, бежавшей от войны и ее зверств pic.twitter.com/xhFer3SbKK — Официальный представитель футбольного клуба Эмполи (@EmpoliFC) 19 сентября 2022 г.

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