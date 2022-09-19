Гульєльмо Вікаріо віддячили за добрий вчинок. Воротар Емполі ще в березні прихистив українських маму та 8-річного сина, які втікали від повномасштабної війни, розв'язаної Росією.

25-річний італієць отримав звання "Посла доброти у спорті та житті" за вчинок щодо українських біженців, повідомляє Football Italia.

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"Я радий, що українська сім'я облаштовується, а найбільше – маленький хлопчик, який виглядає задоволеним і ходить до школи. Можливість спілкуватися з дітьми його віку дуже важлива для нього і допомагає трохи відволіктися від проблем, які є в його рідній країні. Те, як він процвітає, приносить мені радість", – заявив Вікаріо.

Також Гульєльмо на тренувальній базі Коверчано вручили спеціальну футболку з нагоди його першого виклику у збірну Італії. "Скуадра Адзуррі" проведе два поєдинки Ліги націй 2022/23 – проти Англії та Угорщини 23 й 26 вересня відповідно.

La consegna del premio Costruiamo Gentilezza nello sport a Guglielmo Vicario per aver accolto una famiglia fuggita dalla guerra e dalle sue atrocità pic.twitter.com/xhFer3SbKK — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) September 19, 2022

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