Эмполи выкупит контракт Викарио у Кальяри, но только для того, чтобы сразу же выгодно продать 25-летнего голкипера, сообщает La Gazzetta dello Sport. Под руководством Аурелио Андреаццоли Викарио вырос у одного из лучших вратарей Серии А и уже следующий сезон может начать в более статусной команде. Гульельмо попал в сферу интересов Наполи, Лацио и Фиорентины. Также интересуются клубы из АПЛ и Ла Лиги. Эмполи рассчитывает заработать около 12 млн евро.

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Сейчас наиболее активно действует Фиорентина, которая стремится продать Бартоломея Дронговски и нуждается в качественном игроке на замену. Наполи пока в раздумьях, потому что сначала должен продать Давида Оспину. Ситуация с Лацио наименее очевидна, но все может резко измениться. Приоритетом "орлов" стал Марко Карнесекки из Аталанты, но платить за него 15 млн римляне не будут. Следовательно, воспитанник бергамасков может оказаться в Эмполе на правах аренды, а Лацио сосредоточится на подписании Викарио.

Заметим, что в прошлом сезоне Гульельмо Викарио зарекомендовал себя не только как хороший голкипер, но и как человек с большой буквы. В частности, итальянец поселил у себя дома семью украинских беженцев.

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