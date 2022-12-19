Голкипер сборной Аргентины объяснил скандальное празднование с призом после победы на ЧМ-2022
Вратарь "альбиселесте" Эмилиано Мартинес вынужден был давать разъяснения относительно своих резонансных действий.
30-летнего аргентинца назвали лучшим кипером Мундиаля. Награду он получил после победы над Францией в финале и сразу продемонстрировал непристойный жест – приложил приз к паху и потряс им.
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Во время общения с прессой Мартинес вынужден был объяснять свои действия. "Я сделал это, ведь французы освистывали меня. Гордыня не ходит со мной", – цитирует голкипера AS со ссылкой на радиостанцию La Red.
Эмилиано Мартинес провел все 7 поединков на ЧМ-2022 в воротах сборной Аргентины. Три из них отстоял на ноль.
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