30-летнего аргентинца назвали лучшим кипером Мундиаля. Награду он получил после победы над Францией в финале и сразу продемонстрировал непристойный жест – приложил приз к паху и потряс им.

Тишина для Мбаппе и непристойный жест: герой сборной Аргентины зажег после победы на ЧМ-2022

Во время общения с прессой Мартинес вынужден был объяснять свои действия. "Я сделал это, ведь французы освистывали меня. Гордыня не ходит со мной", – цитирует голкипера AS со ссылкой на радиостанцию ​​La Red.

Эмилиано Мартинес провел все 7 поединков на ЧМ-2022 в воротах сборной Аргентины. Три из них отстоял на ноль.