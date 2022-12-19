Голкіпер збірної Аргентини пояснив скандальне святкування з призом після звитяги на ЧС-2022
Воротар "альбіселесте" Еміліано Мартінес змушений був давати роз'яснення щодо своїх резонансних дій.
30-річного аргентинця назвали найкращим кіпером Мундіалю. Нагороду він отримав після перемоги над Францією у фіналі й одразу продемонстрував непристойний жест – приклав приз до паху й потрусив ним.
Тиша для Мбаппе та непристойний жест: герой збірної Аргентини запалив після перемоги на ЧС-2022
Під час спілкування з пресою Мартінес був змушений пояснювати свої дії. "Я зробив це, адже французи освистували мене. Гординя не ходить зі мною", – цитує голкіпера AS із посиланням на радіостанцію La Red.
Еміліано Мартінес провів усі 7 поєдинків на ЧС-2022 у воротах збірної Аргентини. Три з них відстояв на нуль.
"Макрон попросив Францію програти, щоб зберегти обличчя Мессі": шана українським електрикам, або Кінець вічної дискусії