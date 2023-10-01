В конце игры вратарь Ваалвейка Этьен Вассен получил жуткую травму, столкнувшись с нападающим Аякса Брайаном Бробби. Голкипер в падении пытался забрать мяч, но получил удар по голове и остался лежать на газоне без сознания.

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На поле появились медики с дефибриллятором, а футболисты образовали своеобразный заслон вокруг травмированного Вассена. Многие игроки молились и не сдерживали слез. Сцена очень напомнила инцидент с Кристианом Эриксеном в матче Евро-2020 Дания - Финляндия, когда хавбек пережил остановку сердца.

Помощь Вассену оказывали около 6 минут, после чего игрока вынесли с поля. Матч решили не доигрывать. В тот момент счет был 3:2 в пользу Аякса. Судьбу встречи решат позже. Валвейк и Аякс в своих соцсетях пожелали вратарю скорейшего восстановления. Почти сразу к ним присоединились и другие клубы.

Позже Ваалвейк сообщил о состоянии 28-летнего голкипера. Футболиста отвезли в больницу, он находится в сознании, информирует официальный Twitter Ваалвейка.

Директор клуба указал, что вратарь покидал поле в сознании, но не понимал, где он находится и что с ним произошло. Ближайшие дни Вассен проведет под наблюдением врачей. Предварительный диагноз – черепно-мозговая травма.

Этьен Вассен является одним из ветеранов Валвейка. Вратарь выступает за команду еще с 2015 года. В текущем сезоне сыграл 6 матчей, пропустил 13 голов.

К слову, это уже второй раз за последнее время Аякс не смог доиграть свой матч. Недавно амстердамцы досрочно завершили матч с Фейеноордом из-за массовых беспорядков, которые устроили их болельщики.