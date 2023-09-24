Амстердамцы впервые за 14 лет остались без Лиги чемпионов, а летом продали немалую группу лидеров. Команда не могла выиграть 3 тура подряд и застряла в нижней части турнирной таблицы Эредивизи. В гости приехал Фейеноорд, который как раз набрал мощный темп и эти 3 тура выиграл.

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Очный матч полностью подтвердил форму команд. Аякс еще до перерыва трижды вытаскивал мяч из собственных ворот. Фанаты "сыновей Божьих" такого позора не выдержали и начали громить все вокруг. На поле полетели файеры, поэтому арбитр Сердар Гозюбююк принял решение остановить матч на 55-й минуте.

After going 3-0 down at home to rivals Feyenoord, Ajax fans have got the game abandoned by throwing flares on the pitch. pic.twitter.com/ctLxmhLTed — Jeffery Sancho (@jefferybless10) September 24, 2023

Впрочем, болельщикам Аякса уже было все равно на футбол. Группа хулиганов разнесла входную дверь стадиона, а вокруг собиралась огромная толпа. Для усмирения фанатов вызвали конную полицию. Еще больших масштабов крушения удалось избежать.

| Ajax fans were not happy after they went 3-0 down to Feyenoord. The game has been officially abandoned.



pic.twitter.com/UyKdYZZycG — CentreGoals. (@centregoals) September 24, 2023 Ajax were 3-0 down at home to Feyenoord and started vandalising their own stadium in anger. The match was then abandoned…



The trouble continued outside the stadium as riot police charge at fans on horses! Wow! pic.twitter.com/ZyqtlrT6J8 — Football Away Days (@FBAwayDays) September 24, 2023

Завтра (25 сентября) ожидается заседание Футбольной федерации Нидерландов, на котором будет принято решение по матчу. Не исключено, что Аяксу выпишут техническое поражение и несколько домашних туров при пустых трибунах.

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