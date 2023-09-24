Суперматч Аякса и Фейеноорда остановили на 55-й минуте – фанаты амстердамцев сошли с ума от позора
Кризис Аякса довел до агрессивного отчаяния собственных болельщиков.
Амстердамцы впервые за 14 лет остались без Лиги чемпионов, а летом продали немалую группу лидеров. Команда не могла выиграть 3 тура подряд и застряла в нижней части турнирной таблицы Эредивизи. В гости приехал Фейеноорд, который как раз набрал мощный темп и эти 3 тура выиграл.
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Очный матч полностью подтвердил форму команд. Аякс еще до перерыва трижды вытаскивал мяч из собственных ворот. Фанаты "сыновей Божьих" такого позора не выдержали и начали громить все вокруг. На поле полетели файеры, поэтому арбитр Сердар Гозюбююк принял решение остановить матч на 55-й минуте.
Впрочем, болельщикам Аякса уже было все равно на футбол. Группа хулиганов разнесла входную дверь стадиона, а вокруг собиралась огромная толпа. Для усмирения фанатов вызвали конную полицию. Еще больших масштабов крушения удалось избежать.
Завтра (25 сентября) ожидается заседание Футбольной федерации Нидерландов, на котором будет принято решение по матчу. Не исключено, что Аяксу выпишут техническое поражение и несколько домашних туров при пустых трибунах.
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