Наприкінці гри воротар Валвейка Етьєн Вассен зазнав моторошної травми, зіткнувшись з нападником Аякса Браяном Броббі. Голкіпер у падінні намагався забрати м'яч, але отримав удар по голові та залишився лежати на газоні без свідомості.

Жахлива травма Назаренка: Полісся оголосило остаточний діагноз і терміни відновлення півфіналіста Євро

На полі з'явилися медики з дефібрилятором, а футболісти утворили своєрідний заслін навколо травмованого Вассена. Багато хто із гравців молився та не стримував сліз. Сцена дуже нагадала інцидент з Крістіаном Еріксеном у матчі Євро-2020 Данія – Фінляндія, коли хавбек пережив зупинку серця.

Допомогу Вассену надавали близько 6 хвилин, після чого гравця винесли з поля. Матч вирішили не догравати. На той момент рахунок був 3:2 на користь Аякса. Долю зустрічі вирішать пізніше. Валвейк та Аякс у своїх соцмережах побажали воротарю якнайшвидшого відновлення. Майже одразу до них приєдналися й інші клуби.

Згодом Валвейк повідомив про стан 28-річного голкіпера. Футболіста відвезли до лікарні, він перебуває у свідомості, інформує офіційний Twitter Валвейка.

Директор клубу зазначив, що воротар залишав поле у свідомості, але не розумів, де він перебуває і що з ним сталося. Найближчі дні Вассен проведе під наглядом лікарів. Попередній діагноз – черепно-мозкова травма.

Етьєн Вассен є одним із ветеранів Валвейка. Воротар виступає за команду ще з 2015 року. У поточному сезоні зіграв 6 матчів, пропустив 13 голів.

До слова, це вже вдруге за останній час Аякс не зміг дограти свій матч. Нещодавно амстердамці достроково завершили матч із Фейєнордом через масові безлади, які влаштували їхні вболівальники.