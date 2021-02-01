Голкипер получил удар бутсой в лицо в чемпионате Бразилии – видео брутального удара и жуткие последствия
14:32 - Читати українською
Матч бразильского первенства между Васко да Гама и Байя запомнился жутким эпизодом.
Штрафной удар у ворот Байи в конце матча надолго запомнится вратарю команды Дугласу Фридриху.
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После подачи Леандро Кастан пытался добраться до мяча, однако на полном ходу ногой влетел в лицо голкиперу. Бразилец сразу получил красную карточку, а Фридрих не смог продолжить встречу.
Как отметил главный врач Байи, игроку имеют наложить 5 швов, однако вратарь не получил перелома.
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