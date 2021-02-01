Голкіпер отримав удар бутсою в обличчя в чемпіонаті Бразилії – відео брутального удару та моторошні наслідки
14:28 - Читать на русском
Матч бразильської першості між Васко да Гама та Баїя запам'ятався моторошним епізодом.
Штрафний удар біля воріт Байї наприкінці матчу надовго запам'ятається воротарю команди Дугласу Фрідріху.
Бутко спростував пухлину і травму, які начебто завадили його трансферу в Ерзурум
Після подачі Леандро Кастан намагався дістатись до м'яча, проте на повному ходу ногою влетів у обличчя голкіперу. Бразилець одразу отримав червону картку, а Фрідріх не зміг продовжити зустріч.
Як зазначив головний лікар Байї, гравцю мають накласти 5 швів, проте воротар не отримав перелому.
"Бандити катували мене на дачі": Мирон Маркевич – про розбійний напад, заслання батька до Сибіру і головну помилку
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter