"Вчера в частной клинике Стамбула у меня диагностировали опухоль и травму, а сегодня я сыграл за вторую команду (Шахтера – прим. "Футбол 24").

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У меня все отлично, и никакой травмы нет. Болельщики Эрзурума, задумайтесь, кто вам врет и зачем", – написал в своем Instagram Бутко.

Напомним, первую часть сезона Бутко провел в польском Лехе, где не сумел закрепиться в основе – только 6 поединков во всех турнирах. По возвращении в Украину Шахтер не взял Богдана на тренировочные сборы. Контракт футболиста с "горняками" рассчитан до лета.

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