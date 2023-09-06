Голкипер отказался покидать поле после потери сознания, а потом помог команде выиграть – видео фантастического ассиста
Вратарь Банфилда Факундо Камбесес стал героем невероятного эпизода.
В третьем туре чемпионата Аргентины Институто принимал Банфилд. Во втором тайме вратарь гостей Факундо Камбесес потерял сознание после столкновения с игроком соперника. Главный арбитр встречи остановил игру, чтобы позволить врачам оказать голкиперу помощь.
Цыганкову "подсунули свинью" в Жироне – два украинца ожидают неизбежных решений тренера
После того как Камбесеса привели в чувство, тренерский штаб хотел заменить игрока. Впрочем, Факундо расплакался и умолял оставить его на поле. Несколько минут представители Банфилда уговаривали голкипера пойти отдохнуть, но он отказался.
На 94-й минуте матча Камбесас поймал мяч после подачи углового. Он очень быстро ввел его в игру, бросив рукой в направлении нападающего своей команды, который находился на чужой половине поля. Невероятный ассист привел к голу.
В итоге Банфилд победил со счетом 1:0, а Факундо Камбесес стал настоящим героем матча.