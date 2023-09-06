В третьем туре чемпионата Аргентины Институто принимал Банфилд. Во втором тайме вратарь гостей Факундо Камбесес потерял сознание после столкновения с игроком соперника. Главный арбитр встречи остановил игру, чтобы позволить врачам оказать голкиперу помощь.

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После того как Камбесеса привели в чувство, тренерский штаб хотел заменить игрока. Впрочем, Факундо расплакался и умолял оставить его на поле. Несколько минут представители Банфилда уговаривали голкипера пойти отдохнуть, но он отказался.

На 94-й минуте матча Камбесас поймал мяч после подачи углового. Он очень быстро ввел его в игру, бросив рукой в направлении нападающего своей команды, который находился на чужой половине поля. Невероятный ассист привел к голу.

В итоге Банфилд победил со счетом 1:0, а Факундо Камбесес стал настоящим героем матча.

Piel de gallina por este chico. El jugador que todo club quiere en su equipo, juega con el CORAZÓN, y además te salva partidos.



Lo de Facundo Cambeses es increíble, todo Banfield te ama Facu, GRACIAS ️ pic.twitter.com/5Exezy5iQ5 — santiq° (@santiiquintero_) September 3, 2023