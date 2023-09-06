Голкіпер відмовився покидати поле після втрати свідомості, а потім допоміг команді виграти – відео фантастичного асисту
Воротар Банфілда Факундо Камбесес став героєм неймовірного епізоду.
В третьому турі чемпіонату Аргентини Інституто приймав Банфілд. В другому таймі воротар гостей Факундо Камбесес знепритомнів після зіткнення з гравцем суперника. Головний арбітр зустрічі зупинив гру, щоб дозволити лікарям надати голкіперу допомогу.
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Після того як Камбесеса привели до тями, тренерський штаб хотів замінити гравця. Втім, Факундо розплакався і благав залишити його на полі. Кілька хвилин представники Банфілда вмовляли голкіпера піти відпочити, але він відмовився.
На 94-й хвилині матчі Камбесас впіймав м'яч після подачі кутового. Він дуже швидко ввів його в гру, кинувши рукою в напрямку нападника своєї команди, який знаходився на чужій половині поля. Неймовірний асист призвів до гола.
У підсумку Банфілд переміг з рахунком 1:0, а Факундо Камбесес став справжнім героєм матчу.