Голкипер Левченко стал игроком батумского Динамо

Еще один украинский легионер сменил клуб.

Украинский вратарь Игорь Левченко, последним клубом которого был шведский АФК, перешел в Динамо Батуми. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщило агентство Sixteen Football Agency. Никаких деталей сделки не сообщается.

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Напомним, Левченко – воспитанник донецкого футбола. Профессиональную карьеру футболиста начал в 2007 году в Олимпик. В 2013-ом перешел в луганскую Зарю, однако впоследствии вернулся в донецкий клуб. С 2014 до 2017 года снова выступал за Зарю, откуда перешел в Мариуполь.

В июле 2018 года началась его легионерская карьера: поиграв один сезон в финском Мариехамни, он в марте 2019-го перебрался в шведский АФК Эскильстуна. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 28-летнего украинуа в 250 тысяч евро.

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