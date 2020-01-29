Голкіпер Левченко став гравцем батумського Динамо

Ще один український легіонер змінив клуб.

Український воротар Ігор Левченко, останнім клубом якого був шведський АФК, перейшов у Динамо Батумі. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram повідомило агентство Sixteen Football Agency. Жодних деталей угоди не повідомляється.

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Нагадаємо, Левченко – вихованець донецького футболу. Професіональну кар’єру футболіста розпочав у 2007 році у Олімпіку. 2013-го перейшов до луганської Зорі, однак згодом повернувся до донецького клубу. З 2014 до 2017 року знову виступав за Зорю, звідки перейшов до Маріуполя.

У липні 2018 року розпочалась його легіонерська кар’єра: погравши один сезон у фінському Маріехамні, він, у березні 2019 року, перебрався у шведський АФК Ескільстуна. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює 28-річного українця у 250 тисяч євро.

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