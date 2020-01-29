Габовда официально стал игроком Дебрецена

Украинский защитник Юрий Габовда вернулся в чемпионат Венгрии.

Венгерский Дебрецен на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Юрием Габовдой. О деталях сделки не сообщается.

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Отметим, что 30-летний украинец уже имеет опыт выступлений в местном чемпионате. Последним клубом Габовды был Халадаш, который он покинул в декабре прошлого года.

В Украине воспитанник львовского футбола известен по выступлениям за Карпаты, Кривбасс и симферопольскую Таврию. Также защищал цвета минского Динамо.

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