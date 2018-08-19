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Голкипер Кьево Соррентино попал в больницу после столкновения с Роналду – у игрока подозрение на черепно-мозговую травму

10:39 25 Читати українською
Голкипер Кьево Соррентино попал в больницу после столкновения с Роналду – у игрока подозрение на черепно-мозговую травму
Cтефано Соррентино / соцсети

Стефано Соррентино был доставлен в больницу с переломом носа после столкновения с Криштиану Роналду. У голкипера также подозревают черепно-мозговую травму.

Во время матча Кьево – Ювентус (2:3) голкипер хозяев Стефано Соррентино столкнулся с новичком туринцев Криштиану Роналду. В итоге, игрок не смог продолжить игру и был заменен.

Кьево – Ювентус – 2:3 – видео голов и обзор матча

По информации Football Italia, Соррентино был доставлен в больницу с переломом носа, также есть подозрение на черепно-мозговую травму. Позже жена 39-летнего голкипера опубликовала фото в Инстаграм, где на нем одет шейный бандаж.

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Кьево - Ювентус: Суббота 18 августа 2018

Кьево
Матч окончен
2 : 3
Ювентус
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Теги
Италия Кьево - Ювентус Стефано Соррентино Стефано Соррентино Криштиану Роналду Криштиану Роналду Кьево Кьево Ювентус Ювентус
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