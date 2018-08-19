Голкіпер К'єво Соррентіно потрапив у лікарню після зіткнення з Роналду – у гравця підозра на черепно-мозкову травму

Стефано Соррентіно був доставлений у лікарню з переломом носа після зіткнення з Кріштіану Роналду. У голкіпера також підозрюють черепно-мозкову травму.

Під час матчу К'єво – Ювентус (2:3) голкіпер господарів Стефано Соррентіно зіткнувся з новачком туринців Кріштіану Роналду. У підсумку, гравець не зміг продовжити гру і був замінений.

К'єво – Ювентус – 2:3 – відео голів та огляд матчу

За інформацією Football Italia, Соррентіно був доставлений у лікарню з переломом носа, також є підозра на черепно-мозкову травму. Пізніше дружина 39-річного голкіпера опублікувала фото в Інстаграм, де на ньому був вдягнений шийний бандаж.