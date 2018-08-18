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Ювентус в дебютном матче Роналду вырвал победу над Кьево

20:57 279 Читати українською
Ювентус в дебютном матче Роналду вырвал победу над Кьево
Кьєво – Ювентус – 2:3

Кьево дома проиграл Ювентусу в стартовом матче Серии А.

Ювентус быстро вышел вперед. Сами Хедира отметился забитым голом уже на 3-й минуте матча. Кьево сумел выровнять положение в конце первого тайма. Мариуш Стемплинский после передачи Джаккерини сравнял счет, а на 56-й минуте уже сам Эмануэле реализовал пенальти, отличившись в воротах своей бывшей команды.

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"Старая синьора" сравняла счет усилиями защитника Кьево Маттиа Бани, который срезал мяч в собственные ворота. А в компенсированное арбитром время Бернардески вырвал победу для Ювентуса.

А вот звездный новичок туринцев Криштиану Роналду в дебютном для себя матче в Серии А отличиться результативными действиями не смог.

Чемпионат Италии, 1 тур

Кьєво – Ювентус – 2:3

Голы: Стемпинский, 38, Джаккерини, 56, пенальти – Хедира, 3, Бонуччи, 75, Бернардески, 90+3

Италия1 турМарк Антонио Бентегоди (Верона)

Кьево - Ювентус: Суббота 18 августа 2018

Кьево
Матч окончен
2 : 3
Ювентус
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