Встреча между Санта-Кларой и Маритиму во втором дивизионе чемпионата Португалии запомнилась впечатляющим эпизодом, который помог одержать победу азорцам.

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После подачи штрафного голкипер Маритиму выбил мяч и, казалось, перевел на угловой. Впрочем, он остался в игре. Мяч попал в перекладину, отскочил к игроку Санта-Клары, а затем в сетку ворот. Голкипер вместо того, чтобы проверить, действительно ли мяч вышел за пределы поля, начал апеллировать неизвестно к кому. Это стоило команде очков.

Сейчас Санта-Клара находится на втором месте с 26 баллами. Азорцы уступают Насьоналу только по дополнительным показателям.