У чемпіонаті Португалії Марітіму втратив можливість набрати очки через неуважність свого воротаря.

Зустріч між Санта-Кларою та Марітіму в другому дивізіоні чемпіонату Португалії запам'яталася вражаючим епізодом, який допоміг здобути перемогу азорцям.

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Після подачі штрафного голкіпер Марітіму вибив м'яч і, здавалося, перевів на кутовий. Втім, він залишився у грі. М'яч влучив у поперечину, відскочив до гравця Санта-Клари, а потім у сітку воріт. Голкіпер замість того, щоб перевірити, чи дійсно м'яч вийшов за межі поля, почав апелювати невідомо до кого. Це коштувало команді очок – Марітіму програв 1:2.

Наразі Санта-Клара перебуває на другому місці з 26 балами. Азорці поступаються Насьйоналу лише за додатковими показними.