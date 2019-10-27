Голкіпер пропустив у власні ворота, святкуючи неіснуючий гол – фіаско дня

В 13 турі чемпіонату Хорватії був забитий один із найкурйозніших голів сезону.

Лідер турнірної таблиці – Хайдук, приймав у себе в Спліті Славен, який посідає останнє місце. Господарі відкрили рахунок на 14 хвилині матчу, але не зуміли швидко розвинути свій успіх, тому гості в другому таймі повірили в те, що можуть уникнути поразки. На 74 хвилині півзахисник Славена дочекався помилки воротаря і здалеку пробив в бік воріт Хайдука. Мяч влучив у стійку, а голкіпер господарів так поспішав виправити свою помилку, що залетів у сітку воріт.

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Деякі гравці Славена, в тому числі і воротар команди Антонійо Єжіна, не зрозуміли ситуації і почали святкувати неіснуючий гол. Тим часом, Хайдук провів швидку атаку і встановив остаточний рахунок в матчі – 2:0.

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